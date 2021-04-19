Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı; o anlar görüntülendi

Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı; o anlar görüntülendiANKARA'da park halindeyken freni boşalan kamyon yokuş aşağıya geri geri gidip, park halindeki 4 otomobile çarptı.

Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı; o anlar görüntülendi

ANKARA'da park halindeyken freni boşalan kamyon yokuş aşağıya geri geri gidip, park halindeki 4 otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ve yaralanan olmazken, kaldırımda yürüyen 2 kişi, 5 saniye ile kamyonun altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, Çankaya İlçesi, Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücüsünün park ettiği kamyon, freni boşalması sonucu geriye doğru hareket etti. Kamyon, yokuş aşağıya geri geri yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra, yol kenarında aydınlatma direği ve park halindeki araçlara çarpıp, kaldırıma çıkarak durdu. Kazada, kamyonun çarptığı 4 araçta hasar oluşurken, ölen ve yaralanan olmadı. Kaldırımda yürüyen 2 kişi ise 5 saniye ile kamyonun altında kalmaktan kurtuldu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonun hareket etmesi, yokuş aşağıya doğru geri geri gitmesi, araçlara çarparak, kaldırıma çıkması yer aldı. 2 kişinin saniye farkıyla kamyonun altında kalmaktan kurtulması da görüntüye yansıdı.

'VERİLMİŞ SADAKALARI VARMIŞ'

Kazada araçları hasar gören sürücü kursu sahibi Cesim Adıgüzel (50), DHA'ya yaptığı açıklamada, "Araçlarımız sürücü kursunun önünde park halindeyken, yol kenarında duran kamyonun freni boşalıyor. Kontrolsüz bir şekilde geri geri geliyor. Önce bizim sürücü kursuna ait 2 araca ve 2 vatandaşımızın aracına çarpıyor. Güvenlik kamerasından seyrettik olayı. Birkaç kişilik bir grup geçiyor, arkaları dönük bir vaziyette. Onlar geçtikten 5-6 saniye sonra kamyon gelerek kaza yapıyor. Eğer eşzamanlı olsaydı bu kaza Allah korusun oradan yaya olarak geçen kişileri de altına alabilirdi. Verilmiş sadakamız varmış diyelim. O anlamda sevindirici" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN