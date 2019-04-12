Freni Boşalan Kamyon Kuaföre Daldı, Yaralılar Var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyon, cadde üzerindeki bir kuaföre girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon kontrolden Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir kadın kuaförüne girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ahmet AKSU/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA