Freni Boşalan Kamyon Kuaföre Daldı, 2 Yaralı (2)

ÜZELERİNE SICAK ASFALT DÖKÜLEN 2 KİŞİ YARALI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalarak kadın kuaförüne dalan kamyonun sıcak asfalt yüklü olduğu öğrenildi. Elbistan Belediyesi ekipleri yolda asfalt çalışması yaparken kamyon sürcüsü Mevlüt B. sıcak asfalt yüklü kamyonu yol kenarına park etti. Freni boşalan kamyon hareket ederek önce MOBESE direğine, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kuaföre girdi. Bu sırada içeride bulunan kadınlardan Gülseren Acar (37) ile Pınar Karagenç'in (37) üzerine sıcak asfalt döküldü. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA