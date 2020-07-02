Freni boşalan kamyon kontrol noktası yakınında devirdi: 2 yaralı
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Freni boşalan kamyon kontrol noktası yakınında devirdi: 2 yaralı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma kontrol noktasına 200 metre kala saman yüklü kamyonun freni boşalınca sürücüsü Mehmet Aslan, direksiyonu kırıp, aracı yol kenarına devrildi.

Freni boşalan kamyon kontrol noktası yakınında devirdi: 2 yaralı
02.07.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:41

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma kontrol noktasına 200 metre kala saman yüklü kamyonun freni boşalınca sürücüsü Mehmet Aslan, direksiyonu kırıp, aracı yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ve oğlu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesi girişindeki Küpar Köprüsü yakınında meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 01 FC 037 plakalı saman yüklü kamyonun freni boşaldı. Jandarma kontrol noktasına yaklaşık 200 metre kala Aslan, olası bir faciayı önlemek için direksiyonu kırarak kamyonu yol kenarına devirdi. Kazada sürücü Mehmet Aslan ile oğlu Tuncay, devrilen kamyonda sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen Genç Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, Aslan ve oğlunu araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

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