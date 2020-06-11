Freni boşalan kamyon, kırmızıda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı ANKARA'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı.

ANKARA'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Ertekin yönetimindeki 06 K 9554 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yokuş aşağıya seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Elvan Özdeş yönetimindeki 06 L 7149 plakalı otomobil, Selman Taşçı yönetimindeki 26 NY 571 plakalı cip ve Ali Arslan Kaya kontrolündeki 06 YFM 95 otomobile çarptı. Kamyon, trafik lambası ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kamyonda sıkışan sürücü Ömer Ertekin ile yanında bulunan Akgül Ertekin ve Melike Ertekin ile cip sürücüsü Selman Taşçı, yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ömer Ertekin ile diğer yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ömer Ertekin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.'ÜSTÜMÜZE UÇTU'Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Elvan Özdeş, "Freni patladı diyorlar; ama bence kırmızıda geçti. Kasasının arkasında da insan taşıyordu. Önce cipe, sonra bize ve direğe çarparak durdu. Herkes kendi canının derdine düştü. Hepimiz araçtan çıkmaya çalıştık" dedi.Aynı otomobilde bulunan Şebnem Özdeş ise, kaza sırasında kırmızıda beklediklerini belirterek, "Tam yeşil yandı, hareket edecektik, üstümüze uçtu. 'Freni patladı' deniyor; ama çok hızlı geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA