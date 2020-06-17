Freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabildi...Feci kaza kamerada Freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabildi...Feci kaza kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir-Aksaray çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabilen kamyonetin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de Terminal kavşağında meydana gelen trafik kazasında ferin boşalan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen diğer kamyon ve tıra çarparak durabildi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken kamyonet içerisinde sıkışanları Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri kurtardı. Terminal kavşağında meydana gelen bu feci kaza çevrede bulunan iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA