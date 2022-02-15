Freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; 3 yaralı

ANTALYA'da freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı. Işıklarda bekleyen 6 aracın daha zincirleme olarak birbirlerine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi, 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Haydar Cavrı yönetimindeki 20 DV 901 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu sinyalizasyon ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı. Işıklarda bekleyen 6 araç daha zincirleme olarak birbirlerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kullandığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılan Haydar Cavrı ve adları belirlenemeyen iki sürücü, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.