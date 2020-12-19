Freni boşalan kamyon devrildi
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Freni boşalan kamyon devrildi

19.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:31

Freni boşalan kamyon devrildi Sivas'ta freni boşalan kamyon kavşakta devrildi.

Freni boşalan kamyon devrildi

SİVAS - Sivas'ta freni boşalan kamyon kavşakta devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. M.G. idaresindeki 58 TL 769 plakalı Iveco marka mini ekskavatör yüklü kamyon freninin boşalması üzerine kavşakta devrildi. Araç sürücüsü M.G. çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarıldı. Kaza sonrası Sivas- Erzincan karayolu yan yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kamyonda ve üzerindeki mini ekskavatörde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası kamyonun çekilmesi üzerine yol araç trafiğine açıldı. Kamyon sürücü M.G. kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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