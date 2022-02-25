Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı - Haberler
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Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dağa çarparak devrildi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dağa çarparak devrildi. Sürücü Hilmi Akmeşe, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den Ölüdeniz yönüne giden Hilmi Akmeşe'nin kullandığı 66 AAV 105 plakalı damperli kamyonun freni boşaldı. Yokuş aşağı kontrolden çıkan kamyon, dağa çarpıp, devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şoför mahalinde sıkışan Akmeşe, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Akmeşe Fethiye Devlet Hastanesi kaldırıldı. Akmeşe'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı

Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı

Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı

Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı

Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı

Freni boşalan kamyon dağa çarptı, sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ölüdeniz, İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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