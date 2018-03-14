Freni Boşalan Kamyon Araziye Uçtu: 1'i Ağır, 3 Yaralı

İZMİT'TE rampadan inerken iddiaya göre freni boşalan kamyon,istinat duvarının üzerinden boş araziye uçtu. Kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samet Buyar yönetimindeki, 06 BAB 448 plakalı, sac ve demir malzeme yüklü kamyon, rampadan inerken, iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon refüjde bulunan demir bariyerleri aşarak, yolun karşısındaki istinat duvarının üzerinden boş araziye uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazanın ardından yanmaya başlayan kamyondaki alevlere müdahale etti. Olay yerine hızla gelen 112 Acil sağlık ekipleri, kamyondan fırlayarak yola düşen sürücü Samet Buyar'a müdahalede bulunurken, kamyonun içinde sıkışan Rıdvan Gayrıanal ve Uğur Ayık da ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan durumu ağır olan Uğur Ayık, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikeleri bulunmayan Samet Buyar ve Rıdvan Gayrıanal ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kurtuluş Bulvarı üzerinde trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kamyondan yola dökülen toprak ise belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kazada, yol kenarındaki mobese kamerası direği de hasar gördü.

- Kocaeli