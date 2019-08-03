Freni boşalan kamyon 6 araca çarpıp, devrildi

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkan un yüklü kamyon, önündeki 6 araca çarptıktan sonra devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar- Dinar Karayolu'nun ilçe merkezindeki Hastane kavşağında saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, Halit Akkoyun'un kullandığı 26 EU 864 plakalı un çuvalları yüklü kamyon, iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Hızla ilerleyen kamyon, kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle hareket etmeye başlayan 06 EE 687, 48 V 1877, 34 JJ 0493, 42 CES 88, 06 FN 5772 ve 22 AK 316 plakalı araçlara çarptı. Ardından refüje çıkan kamyon, sinyalizasyon direğini devirdikten sonra yan yattı.

Olay yerini savaş alanına çeviren kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Halit Akkoyun, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Diğer araçtakiler kaza nedeniyle korku yaşadı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kırmızı ışıkta duran araçlara hareket ettikleri anda hızla arkalarından gelen kamyonun çarpması ve ardından kamyonun refüje çıkıp devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: DHA

- Afyonkarahisar