Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı

BOLU'da, park halindeyken freni boşalan demir yüklü kamyon, park halindeki 2 otomobil ve 3 kamyonete çarptı.

BOLU'da, park halindeyken freni boşalan demir yüklü kamyon, park halindeki 2 otomobil ve 3 kamyonete çarptı. Olay anında kamyondan kaçarken düşen bir kadın yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Yüklediği demirleri iş yerine getiren Emre Yardemir, 14 EL 548 plakalı kamyonunu iş yerinin önüne çekti. Park halindeki kamyonun bu sırada el freni boşaldı. Hareketlenen kamyon sanayi sitesindeki iş yerlerinin önünde park halinde olan 2 otomobil ve 3 kamyonete çarptı. Aracını tamir için sanayiye getiren Seyhan Karaağaç da aracının başında beklediği sırada üzerine gelen kamyondan kaçmak isterken düşerek yaralandı. Karaağaç olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazada kamyonun çarptığı 2 araç ile 3 kamyonet hasar gördü.Kaza anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamyon sürücüsünün aracının peşinden koştuğu ve kamyonun araçlara çarpma anları görüntülere yansıdı.


Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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