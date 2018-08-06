Freni Boşalan Kamyon, 4 Araca Çarpıp Yan Yattı: 1 Ölü, 4 Yaralı (2)

Freni Boşalan Kamyon, 4 Araca Çarpıp Yan Yattı: 1 Ölü, 4 Yaralı (2)

AK PARTİ'Lİ YILDIZ'IN AMCASI DA ÖLDÜŞanlıurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyonun, kontrolden çıkarak, seyir halindeki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan Sabri Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Freni Boşalan Kamyon, 4 Araca Çarpıp Yan Yattı: 1 Ölü, 4 Yaralı (2)

AK PARTİ'Lİ YILDIZ'IN AMCASI DA ÖLDÜ

Şanlıurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyonun, kontrolden çıkarak, seyir halindeki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan Sabri Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Yıldız'ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu öğrenildi. 

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