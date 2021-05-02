Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı
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Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı

Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan kamyon park halindeki 3 araca çarptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan kamyon park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yedikuyular Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre G.G.A. (60) yönetimindeki 27 Z 0880 plakalı kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki 3 araca ve elektrik direğine çarptı. Yokuş aşağı hızla giden kamyonun sürücüsü G.G.A., 400 metre ileride Ballıca Mahallesi'nde bir ara sokağı kaçış rampası gibi kullanarak aracı durdurdu.Araçların hurdaya döndüğü kazada G.G.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.G.A., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı
Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı
Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı
Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı
Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı
Freni boşalan kamyon 3 araca çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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