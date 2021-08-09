Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan minibüsün frenleri boşalması sonrası şarampole devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan minibüsün frenleri boşalması sonrası şarampole devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şahayar Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğukyurt Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini taşıyan Kazım A. idaresindeki 45 RVS 13 plakalı minibüs, Şahayar Mahallesi mezarlık mevkiine geldiği sırada freni boşalması nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 10 işçiden 5'i hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Kazım A. ile işçilerden Elif A. (40) ve Seda Nur A. (16) Alaşehir Devlet Hastanesi'nde, Ceylan Z. (17) ve Tuğba Z. (23) Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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