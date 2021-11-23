Son dakika: Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada (2) - Haberler
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Son dakika: Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİMMersin'in Tarsus ilçesinde freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan özel halk otobüsünün şoförü Mustafa Fuat Gündeş, kaza anını anlattı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM

Mersin'in Tarsus ilçesinde freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan özel halk otobüsünün şoförü Mustafa Fuat Gündeş, kaza anını anlattı. 22 yıllık şoför Gündeş, facia yaşanmaması için elinden geleni yaptığını belirterek, "Seyir halindeyken fren patladı. El frenini çektim durmadı. Yolculara 'Arkadaşlar fren patladı' diye bütün yolcularımıza haber verdim. Aracı sola vurmamak için, takla atmaması için arabayı mecburen o şekilde durdurmak zorunda kaldım. Bütün yolcularımızı korumak için elimden gelen her şeyi yaptım, bu şekilde durdurabildim. Ben istemezdim böyle bir şey olmasını. Can kaybı olmadı. O an aklıma insanlarını canını düşünmekten başka bir şey geçmedi" dedi.


Son dakika: Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada (2)

Son dakika: Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada (2)

Son dakika: Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada (2)

Son dakika: Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada (2)

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Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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