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Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı, şoför olası facianın önüne geçti Kornaya basarak vatandaşları uyaran sürücü olası bir faciayı önledi Kazayı gören Yasemin Kantarcı; "Kamyon şoförüne teşekkür ederim, faciayı önledi" Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı.

Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı, şoför olası facianın önüne geçti

Kornaya basarak vatandaşları uyaran sürücü olası bir faciayı önledi

Kazayı gören Yasemin Kantarcı;

"Kamyon şoförüne teşekkür ederim, faciayı önledi"

ÇORUM - Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı.

Yokuş aşağı inerken freni bozulan hafriyat yüklü kamyon önce kavşak içerisindeki kaldırıma, ardından parkın istinat duvarını yıktı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada sürücü faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Diyar Günen yönetimindeki 21 BL 534 plakalı hafriyat yüklü kamyon Çamlık Caddesinde yokuş aşağı inerken freni patladı. Frenin patladığını fark eden kornaya basarak vatandaşları ve yoldan geçen diğer sürücüleri uyardı. Yaklaşık 800 metre giden kamyon önce eski Devlet Hastanesi Kavşağı'nda bulunan kaldırıma ardından parkın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istinat duvarı aşan kamyon Yunus Emre Parkı'na daldı. Parkta bulunan 3 çam ağacını yıkan kamyon güçlükle durabildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kamyon sürücünün kornaya basarak parktaki vatandaşları uyaran ve kontrolden çıkan kamyonu terk etmeyerek büyük bir faciayı önledi. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şoför faciayı önledi

Kazayı gören Yasemin Kantarcı, "Neye uğradığımı şaşırdım ben. Sürücü kornaya basa basa geldi. Acı bir kona sesiydi. Önce kavşakta bulunan kaldırıma ardından duvara çarptıktan sonra parkın içerisine girdi. Ağaçlar yıkıldı. Ortalık toz duman oldu" dedi.

Şoföre teşekkür eden Kantarcı, "Gerçekten çok sayıda insanın hayatını kurtardı. Korna çalarak insanları uyardı. Kamyondan atlamadı. Araç nereye giderse gitsin demedi. Allah şifalar versin. Parkta insanlar vardı ancak herkes kaçışmıştı. İnsanlar nereye uğradığını şaşırdı" dişe konuştu.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı

Freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Son Dakika Haberleri
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