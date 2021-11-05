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Freni boşalan dolmuş taksi, bina boşluğunda asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Freni boşalan dolmuş taksi, bina boşluğunda asılı kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni boşalan dolmuş taksi, bina boşluğunda asılı kaldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni boşalan dolmuş taksi, bina boşluğunda asılı kaldı. Kaza sırasında dolmuşta yolcu bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesinde bulunan Beste Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki seyir halinde olan 41 T 1026 Renault marka dolmuş taksinin rampadan aşağıya indiği sırada freni boşaldı. 5 katlı binanın bahçe çitine çarpan dolmuş, daha sonra ise yaklaşık 4 metre yükseklikteki binanın boşluğunda asılı kaldı. Çevredeki vatandaşlar boşlukta asılı kalan aracı görünce şaşkınlık yaşayarak, yardım etmek için sürücünün yanına koştu. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan inerken, kaza sırasında dolmuşun içinde yolcu bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı ambulansa alınan M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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