Freni boşalan beton mikseri devrildi, yol trafiğe kapandı
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Freni boşalan beton mikseri devrildi, yol trafiğe kapandı

Freni boşalan beton mikseri devrildi, yol trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir evin inşaatında çalışan beton mikseri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir evin inşaatında çalışan beton mikseri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

Olay Keban ilçesi Gökbelen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin inşaatında çalışan beton mikseri inşaat alanında beton dökmek üzereyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Bölgeye çağrılan vinç yardımıyla mikserin olay yerinden kaldırılması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Freni boşalan beton mikseri devrildi, yol trafiğe kapandı
Freni boşalan beton mikseri devrildi, yol trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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