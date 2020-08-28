Freni boşalan beton mikseri 2 otomobile çarptı: 1 yaralı Freni boşalan beton mikseri 2 otomobile çarptı: 1 yaralıANKARA'da yokuş aşağı inerken freni boşalarak park halindeki 2 otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Freni boşalan beton mikseri 2 otomobile çarptı: 1 yaralı

ANKARA'da yokuş aşağı inerken freni boşalarak park halindeki 2 otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya Atatürk Bulvarı Protokol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 HB 2876 plakalı beton mikserinin freni boşaldı. Yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan beton mikseri, önce trafik lambasına, ardından refüjdeki ağaçlara çarptı. Beton mikseri daha sonra park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA