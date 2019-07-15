Freni boşalan araç park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

-Mezarlıkta ilginç kaza: 4 yaralı

Otomobil uçurumdan düşerken araçtaki 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Asri mezarlıkta freni patlayan bir araç, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Asri Mezarlıkta bir yakının cenaze defin programına katılan A. A. idaresindeki 06 DR 5859 plakalı araç, mezarlık içerisinde rampa aşağıya seyir ederken freni patladı. Hızla rampadan inmeye başlayan araç, yolun bitiminde park halindeki Mehmet Bakırcı'ya ait 27 L 7222 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Ahmet Aslan ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, park halindeki otomobil ise şarampole düştü.

Faciayı park halindeki otomobil önledi

Feci kazada faciayı ise park halindeki otomobilin önlediği ortaya çıktı. Çarpışmayla aracı durmasını sağlayan park halindeki otomobilin, içerisindeki 4 kişi ile birlikte aracın uçurumdan düşmesini önlediği öğrenildi.

Otomobilin halini görünce şaşırdı

Yakının defni için mezarlığa gelen ve aracını park yol kenarına park eden Mehmet Bakırcı, duyduğu ses üzerine baktıklarına ise ise büyük şok yaşadı. Otomobilini park ettiği yerde kalabalığı gören ve kaza yapan bir aracı gören Bakırcı, kendi otomobilini ise bir uçurumda gördü. Bakırcı, "Cenazemiz vardı. Ses geldi, baktığımda ise durumu gördüm. Araç park halindeydi, şimdi uçurumda duruyor" diye konuştu.

Polis kaza yerinde inceleme başladı

Kaynak: İHA