Freni arızalanan kamyonet iş yerine girdi
Bilecik'te freni boşalan kamyonetin beyaz eşya mağazasına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik'te freni boşalan kamyonetin beyaz eşya mağazasına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Ramazan Y. idaresindeki 11 AC 940 plakalı kamyonet, Tevfikbey Caddesi Kurtuluş Sokağı'nda sürücüsü geri manevra yaparken freni arızalanınca beyaz eşya mağazasına girdi.
Kaldırımda yürürken bu aracın çarpması nedeniyle yaralanan Canan D, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
İş yerinin vitrininde hasara neden olan kazanın ardından polis ekipleri şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.