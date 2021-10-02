Fren yerine gaza bastı yan yattı: 1 yaralı - Haberler
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Fren yerine gaza bastı yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fren yerine gaza bastı yan yattı: 1 yaralı

Diyarbakır'da bir sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada sürücü yaralandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bir sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada sürücü yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1146. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BG 4301 plakalı bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili duvara çarpması sonucu yan yattı. Olayda sürücü yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale yapılırken kazayı görenler aracın nasıl yan yattığını çözmeye çalıştı.

Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken yan yatan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Fren yerine gaza bastı yan yattı: 1 yaralı

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