Fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı
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Fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da bir oto galeri personeli, fren yerine gaza basması sonucu satış ofisine daldı.

Rusya'da bir oto galeri personeli, fren yerine gaza basması sonucu satış ofisine daldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da araç bakımı da yapan bir oto galeride personelin dikkatsizliği kazaya yol açtı. Oto galeriye bırakılan aracın bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışanlardan biri aracı binanın dışına çıkarmak için direksiyona geçti. Personelin, fren yerine gaza basması sonucu araç hızla duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duvar parçalanırken, araç satış ofisine daldı. Satış ofisindeki müşterilere hizmet verildiği sırada içeri dalan araç büyük paniğe neden oldu. Oto galeride ve aracın kaportasında maddi hasar meydana geldi.

Araç daha sonra satış ofisinden çıkarılırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Kazada sürücü dahil kimsenin yaralanmadığı, aracın tamiratının da oto galeri tarafından yapılacağı öğrenildi. - MOSKOVA

Fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı
Fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı
Fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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