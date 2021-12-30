FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİLLE BAHÇEYE DÜŞTÜ - Haberler
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FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİLLE BAHÇEYE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Dilek Çetin Üçgün karşıdan gelen otomobile yol vermek isterken fren yerine gaza basınca hızlanan araç duvarı yıkarak sitenin bahçesine düştü.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Dilek Çetin Üçgün karşıdan gelen otomobile yol vermek isterken fren yerine gaza basınca hızlanan araç duvarı yıkarak sitenin bahçesine düştü. Yaralanan Dilek Çetin Üçgün tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Değirmendere Merkez Mahallesi Müfit Saner Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilek Çetin Üçgün idaresindeki 41 AIU 912 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde karşıdan gelen bir otomobile yol vermek istedi. Yol kenarına doğru manevra yapan Üçgün, fren yerine gaza basınca bir anda hızlanan otomobil yol kenarındaki bahçe duvarını yıktıktan sonra sitenin bahçesine düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücü Dilek Çetin Üçgün'e ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Otomobil ise çekici ile bahçeden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİLLE BAHÇEYE DÜŞTÜ

FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİLLE BAHÇEYE DÜŞTÜ

FREN YERİNE GAZA BASINCA OTOMOBİLLE BAHÇEYE DÜŞTÜ

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