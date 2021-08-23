FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ
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FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, fren yerine gaza basınca otomobiliyle tavukçu dükkanına giren Taha Tayyip Saraçoğlu (21), hafif yaralandı.

BURSA'da, fren yerine gaza basınca otomobiliyle tavukçu dükkanına giren Taha Tayyip Saraçoğlu (21), hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi Kent Caddesi'nde meydana geldi. Taha Tayyip Saraçoğlu'nun fren yerine gaza bastığı 16 AC 8563 plakalı otomobil, tavuk satan iş yerine daldı. Kazada Saraçoğlu, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Saraçoğlu'na ayakta müdahale etti. Kaza nedeniyle iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ
FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ
FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ
FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ
FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ
FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ
FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FREN YERİNE GAZA BASINCA, OTOMOBİLİYLE TAVUKÇU DÜKKANINA GİRDİ - Haberler
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