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Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel
Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bina inşaatına uçtu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bina inşaatına uçtu. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Derince Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Ergül Malkoç yönetimindeki 34 LG 3646 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir anda hızlanarak yol kenarında inşaat halindeki binanın üzerine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce aracın yanına inen çevredeki vatandaşlar, sürücü Ergül Malkoç ile yanındaki akrabası Cem Malkoç'u araçtan çıkartarak güvenli bir yere taşıdı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kocaeli
Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri
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