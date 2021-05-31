Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, beyaz eşya bakım ve tamir yapan dükkanın duvarına çarparak alev aldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, beyaz eşya bakım ve tamir yapan dükkanın duvarına çarparak alev aldı. Vatandaşların ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki beyaz eşya bakım ve tamir dükkanına gelen A.Ş. idaresindeki 54 ES 798 plakalı araç, sürücüsünün fren yerine, gaza basması ile kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç beyaz eşya bakım ve tamir işleri yapan dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrasında alev alan araçtan sürücü A.Ş. çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Alev alan araca ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Deprem oluyor sandık"

Kazanın meydana geldiği bölgede oto yıkamacıda çalışan Yunus Can, "Oto yıkamada çalışıyorum, dükkanda otururken bir ses duyduk ve deprem oluyor sandık. Aracı kullanan kişi malzemesini yaptırmak için dükkana gelirken, bir anda fren yerine, gaza basıp direk dükkana giriyor. Biz koştuk amcayı hemen araçtan dışarıya çıkardık. Araç alev aldı. O anda hemen yangın tüplerini alarak müdahale ettik, şu anda kendisinin sağlık durumu iyi, itfaiye geldi. Yaralanan yok ama facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tamamen içerisine girmiş olsaydı yaralanan olabilirdi, içeride 3 çalışan vardı" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Hadise İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:14:04. #1.15#

title