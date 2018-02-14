Fren Yerine Gaza Basınca Kaza Oldu: O Anlar Kamerada

Fren yerine gaza basınca bu kaza oldu. Korkunç kaza İngiltere'de yaşandı. Yol kenarındaki cepte bekleyen bu sürücü, karşı yönden gelen araçların geçişinin ardından yoluna devam etti. Ancak hiç beklenmeyen bir şey oldu ve araç, kontrolden çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti araç kamerasına yansırken, kazazedenin hafif şekilde yaralandığı, kazaya neden olan sürücünün de kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.

(İHA)