Fren yerine gaza basınca dereye uçtu: 1 yaralı

Fren yerine gaza basınca dereye uçtu: 1 yaralı -Dereye uçan otomobil sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken fren yerine gaza basan sürücünün bulunduğu hafif ticari araç dereye uçtu.