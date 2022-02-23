FREN YERİNE GAZA BASINCA, ARACIYLA İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ - Haberler
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FREN YERİNE GAZA BASINCA, ARACIYLA İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FREN YERİNE GAZA BASINCA, ARACIYLA İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

TOKAT'ta Turan Hız (62), park etmek istediği hafif ticari araçla fren yerine gaza basınca istinat duvarından düştü.

TOKAT'ta Turan Hız (62), park etmek istediği hafif ticari araçla fren yerine gaza basınca istinat duvarından düştü. Kazada Turan Hız hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Hız, bir hafta önce aldığı 60 ADA 203 plakalı hafif ticari aracını park ederken, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Turan Hız, istinat duvarı ile evin duvarı arasında yan yatan araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Hafif yaralanan Hız'a, çağırılan sağlık ekipleri müdahale etti. Araç ise vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. (DHA)

FREN YERİNE GAZA BASINCA, ARACIYLA İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

FREN YERİNE GAZA BASINCA, ARACIYLA İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

FREN YERİNE GAZA BASINCA, ARACIYLA İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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