Fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle ağaçlık alana girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle ağaçlık alana girdi

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle ağaçlık alana girdi

Kağıthane'de otomobilini otoparktan çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca ağaçlık ve çalılık alana geçerek sürüklendi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de otomobilini otoparktan çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca ağaçlık ve çalılık alana geçerek sürüklendi.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'ndeki bir anaokulunun önüne park ettiği 34 LA 9716 plakalı otomobilini manevra yaparak çıkarmaya çalışan sürücü Pelin G., fren yerine gaz pedalına bastı.

Yoldan çıkan otomobil, anaokulunun yanındaki meyilli ağaç ve çalılıların bulunduğu alana girdi. Araç, burada bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.

Sürücü, kazada yara almazken, ekiplerin otomobili bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları devam ediyor.

4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

 Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title