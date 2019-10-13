Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

13.10.2019 00:16

Esenyurt'ta bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ufuk Caddesi'nde otomobiliyle geri manevra yapmaya çalışan F.Ç, fren yerine gaza basınca caddede ilerleyen 34 AFR 539 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, yoldan geçen araçta yolcu olarak bulunan Nurten K. yaralandı.

Araçta sıkışan Nurten K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA