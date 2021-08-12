Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
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Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı

Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da sürücüsü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil kahvehanenin önünde oturanlara çarptı.

ANKARA'da sürücüsü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil kahvehanenin önünde oturanlara çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Vedat A., yeni aldığı 06 BUJ 771 plakalı otomobili ile iş çıkışı evine giderken ara sokaktan caddeye çıktığı sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerinde kahvehanenin önünde oturanlara çarptı. Kazada Mehmet B., İdris B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan sürücü Vedat A'nın sürücü belgesinin bulunmadığı, otomobili de yeni aldığı ortaya çıktı. Vedat A., yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söyledi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası uygulandı.

Soruşturma sürerken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin ara sokaktan caddeye çıktığı sırada bir anda hızlanarak kontrolden çıktığı ve yol kenarındaki tezgaha ve oturanlara çarptığı görüldü.

Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı
Fren yerine gaza basan sürücü kahvehanenin önünde oturanlara çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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