Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü, otomobille AVM'deki kafeye girdi: 2 yaralı
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Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü, otomobille AVM'deki kafeye girdi: 2 yaralı

28.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:04
Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü, otomobille AVM'deki kafeye girdi: 2 yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir AVM'nin otoparkında, ehliyetsiz sürücü Simge İ., fren yerine gaza basınca otomobille bir kafenin içine daldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir AVM'nin otoparkında, ehliyetsiz sürücü Simge İ., fren yerine gaza basınca otomobille bir kafenin içine daldı. Bu sırada, kafede bulunan 2 kişi yaralandı.

E-87 kara yolunun Edremit-Akçay arasında bulunan bir AVM'nin otoparkında, iddiaya göre, Simge İ. (21), bir arkadaşının 10 RT 556 plakalı otomobiliyle deneme sürüşü yaptı. Bir anlık panikle fren yerine gaza basan Simge İ., otomobille AVM içerisindeki bir kafeye girdi. Otomobilin çarpması sonucu kafenin camının kırılmasıyla içeride bulunan Sibel Kurt ve Ahmet Yüceer hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir
Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü, otomobille AVM'deki kafeye girdi: 2 yaralı
Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü, otomobille AVM'deki kafeye girdi: 2 yaralı
Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü, otomobille AVM'deki kafeye girdi: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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