Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | 3. Sayfa

- Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı Fren tutmayınca el frenini çekti ama o da yetmedi Taklalar atan araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Paraşüt Tepe olarak da bilinen yerden yokuş aşağı inmekte olan otomobilin...

- Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı

Fren tutmayınca el frenini çekti ama o da yetmedi

Taklalar atan araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Paraşüt Tepe olarak da bilinen yerden yokuş aşağı inmekte olan otomobilin frenleri boşaldı. Sürücünün el frenini çekse de durduramadığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 54 EN 789 plakalı Renault marka otomobil, Kırantepe'den aşağıya doğru indiği esnada freni boşaldı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurabilmek için el frenini çekti. Bu esnada kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araç içerisinde sıkışan D.D.Ş. isimli kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören Yusuf Tokay isimli vatandaş, "Bu yoldan yukarıya doğru çıkıyorduk. O esnada kaza yapan aracın sürücüsünün el frenini çektiğini gördük. Lastik sesi gelince kaçtık. Daha sonrasında araç takla atmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:13:09. #1.15#

title