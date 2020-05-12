FreeZone'un online konserleri 61 bin izlenmeye ulaştı
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FreeZone'un online konserleri 61 bin izlenmeye ulaştı

Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanan "Napiim Evdeyim" online konserlerine Patron, Chaby Han, Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar gibi ünlü isimler konuk olurken, konserler tüm Türkiye'den 61 bin izlenmeye ulaştı.

FreeZone'un online konserleri 61 bin izlenmeye ulaştı
12.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:02

Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanan "Napiim Evdeyim" online konserlerine Patron, Chaby Han, Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar gibi ünlü isimler konuk olurken, konserler tüm Türkiye'den 61 bin izlenmeye ulaştı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, koronavirüsle mücadele kapsamında evinde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağladı. Gençlerin en sevdiği müzik türlerinin bir araya getirildiği "Vodafone FreeZone Napiim Evdeyim Online Konserleri"nde Patron (Ege Erkurt), Chaby Han, Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar gibi ünlü isimler gençlerle buluştu. Konserler, tüm Türkiye'den 61 bin izlenmeye ulaştı.

Konserlerin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Gençlerimizin evde kalmalarını teşvik etmek ve onlara bu süreçte güzel bir müzik deneyimi sunmak için online konser serisi düzenledik. Gençlerin en sevdiği müzik türlerinde toplam 3 konser gerçekleştirdik. Konserlerimiz tüm Türkiye'den 61 bin izlenmeye ulaştı. Gençlerimize müzikle destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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