FreeZone Şampiyonluk Ligi, TBF rövanşıyla başladı

02.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:40

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 Kış Mevsimi heyecanı dün başladı.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 9 hafta sürecek mevsim mücadelesinin ilk maçı saat 14.00'te geçen senenin TBF şampiyonu Royal Youth ile finalist SuperMassive Esports arasında oynandı. TBF rövanşı olarak bakılan mücadeleyi, maça hızlı başlayan Papara SuperMassive kazandı.



İlk günün diğer mücadelelerinde ise Dark Passage, Istanbul Wildcats'i mağlup ederken, 1907 Fenerbahçe Espor-5 Ronin maçından zaferle ayrıldı. Günün son karşılaşmasında ise Galakticos-Beşiktaş'ı geçerek vadiden galibiyetle ayrılan diğer takım oldu. Bugün saat 14.00'te başlayacak ikinci gün müsabakalarıyla birlikte ligde ilk haftanın puan durumu belli olacak.



Bu yıl Kış Mevsimi'nde Royal Youth, Papara SuperMassive Esports, 1907 Fenerbahçe Espor, Beşiktaş, Dark Passage, Galakticos, İstanbul Wildcats, 5 Ronin ve Team Aurora olmak üzere toplam 9 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Cumartesi ve pazar günleri saat 14.00'te başlayacak olan maçlar, her hafta Riot Games Espor Sahnesi'nde canlı olarak izlenebilecek. İlk 5 hafta için 17 Ocak'ta satışa sunulan biletlerin satışı, hem Biletix üzerinden hem de alandaki gişeden devam ediyor.

Mevsimin tüm karşılaşmaları online mecralardan da canlı olarak yayınlanacak. LoL Espor Twitch hesabından (https://watch.lolesports.com/) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından tüm mücadeleler naklen izlenebilecek.

Kaynak: AA