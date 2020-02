FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne yeni sponsorluk ve destekler

05.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:04

Türkiye'de profesyonel espor heyecanının yaşandığı adres olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, hızla büyümeye devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, esporun gelişmesi için tüm dünyada önemli yatırımlar yapan Riot Games, farklı segmentten yerel ve global markalarla yaptığı iş birlikleriyle gücüne güç katarak tüm oyunseverleri bir araya getirecek büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor.

Sezon boyunca üst düzey rekabete ve milyonlarca izleyicinin takip ettiği yayınlara ev sahipliği yapan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 2020 sezonuyla beraber Vodafone FreeZone, Coca-Cola, DeFacto, Maximum ve MediaMarkt sponsorluk ve destekleriyle daha da güçlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sponsor markalardan The Coca-Cola Company'nin Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, Coca-Cola ve Riot Games iş birliği ile hayata geçirilen Coca-Cola & League of Legends projesinin 2019 yılına damga vuran projelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde de bu alandaki yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. 2020 senesinde Coca-Cola, League of Legends ve LoLespor'un ana partneri olacak. Coca-Cola ürünlerimiz ile her zaman oyuncuların destekçisi olmak ana amacımız. Kısa vadede yeni promosyonlar ve Riot Games Espor Sahnesi'nde ürün tadımlarımız & ürün yerleştirme aktivitelerimiz ile esporun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Uzun vadede ise amacımız, oyuncular ile iletişimimizi en üst seviyede tutarak onların ve oyun dünyasının önemli bir parçası olmak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki espor ekosistemini büyütmeyi amaçlıyoruz"

Maximum markasıyla 2017 yılından beri espor alanına yatırım yapan İş Bankası, sponsorlukla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital bankacılığın Türkiye'de gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük eden İş Bankası olarak dijital dönüşüm faaliyetlerinin altında ele aldığımız espor alanına 2017 yılından beri Maximum markamız altında yatırım yapmaktayız. Sadece oyunseverlere özel ön ödemeli kart olan Maximum Gaming Kart'ı hayata geçirdikten sonra Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'ne ödeme sistemleri partneri olarak katıldık ve ekosistemdeki varlığımızı daha da güçlendirdik. Oyun kodu alımlarında ve online tüm harcamalarda sürekli puan kazandıran ve kazanılan puanların tekrar oyun kodu alışverişlerinde kullanımını sağlayan Maximum Gaming Kart sahiplerine, bu iş birliği kapsamında Espor Sahnesi'nde oynanacak maç biletlerinde ve ürün mağazası alışverişlerinde indirim avantajı da sağlıyoruz. İş Bankası olarak Riot Games Türkiye ile yapmış olduğumuz ana partnerlik iş birliğiyle birlikte Türkiye'deki espor ekosistemini büyütmeyi amaçlıyoruz."

MediaMarkt Türkiye değerlendirmesinde, "İlginin ve pazar büyüklüğünün her geçen gün arttığı espor sektörüne çeşitli desteklerimiz bulunuyor. Ürün yelpazemizde Türkiye'deki oyunseverlere yönelik bilgisayarlar, platformlar ve onların oyunlarına katkıda bulunacak parçalar bulundurarak onlara güçlü alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Mağazalarımızda yarattığımız ve 2 ile 10 kişi kapasiteli oyun alanlarımızda oyuncularımız diledikleri oyunları oynayabiliyor. Buna ek olarak gerçekleştirilen espor etkinliklerine de katkıda bulunarak sektöre ve oyunculara önemli bir katkı sağlıyoruz. 2017 yılından bu yana TBF'ye destek veriyoruz. 2020 yılında da lige destek sponsoru olarak 3 yıldır Riot Games'in ve esporun yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. MediaMarkt olarak başta gençler olmak üzere her yaşa hitap eden bu sektör için gücümüzü ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

"Hem bizim hem de müşterimiz için harika bir iş"

DeFacto Lisanslı Ürün Yöneticisi Alpay Karaca, dünyada 15 yılı aşkın süredir gündemde olan espor kavramının hayatımıza özellikle son 5-6 yılda girdiğini belirterek, League of Legends'in ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok sevilen ve tercih edilen espor oyunlarının başında geldiğini aktardı.

30 ülkede 500'den fazla mağazası, güçlü e-ticaret platformu ve 14 binden fazla çalışanı ile Türkiye'nin "lider" moda markalarından biri olarak, dünyadaki trendleri, müşteri beklentilerini çok yakından takip ettiklerini bildiren Karaca, şunları kaydetti:

"Özellikle gamer'ları dünyanın en önemli oyun markalarından birinin lisanslı giyim ürünleri ile buluşturmak hem bizim hem de müşterimiz için harika bir iş. Riot Games ile yaptığımız bu iş birliği, espor dünyasında DeFacto adının daha çok duyulmasını sağlayacağı gibi, League of Legends ile daha önce hiç tanışmamış genç müşteri kitlemizde de bir hayli merak uyandıracaktır. İlerleyen süreçte koleksiyonun mağazalarımızda yer almaya başlamasıyla birlikte düzenleyeceğimiz turnuva ve etkinliklere ek olarak gamer'lara www.defacto.com.tr üzerinden yapacakları alışverişlerde de sürpriz kampanyalar da sunacağız."

Riot Games Türkiye Espor ve İş Geliştirme Direktörü Ali Müslümanoğlu ise 2012 yılından beri gerçekleştirdikleri faaliyetlerle Türkiye'de espora en fazla yatırım yapan şirket olduklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz iş birliklerinde en önemli önceliğimizi her zaman oyuncularımız olarak belirliyor ve tüm topluluğumuz için değer yaratmayı umuyoruz. Bu sene de büyük heyecana sahne olacağına inandığımız 2020 sezonumuz için bu dev markalarla sponsorluk anlaşması imzalamaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü onlar kendi alanlarında kullanıcı deneyimini yukarılara taşımada büyük başarılara imza atmış markalar. Yeni sponsorlarımızla birlikte ligimizin daha da güçleneceğine ve tüm paydaşlarımıza yeni deneyimler sunacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA