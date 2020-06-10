Freezone Şampiyonluk Ligi'nde heyecan devam ediyor espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi, ilk hafta maçlarıyla başladı.

espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi, ilk hafta maçlarıyla başladı. Ara sezonun ardından 2020 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats'in karşı karşıya geldiği mevsimin açılış maçı zorlu bir rövanş mücadelesine sahne oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi heyecanı ilk hafta maçlarıyla başladı. 2020 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats'i yeniden karşı karşıya getiren açılış maçı zorlu bir mücadeleye sahne olurken, fastPay Wildcats bu ezeli rövanştan galip ayrılmayı başardı.

Haftanın diğer karşılaşmalarının sonucunda ise Beşiktaş Esports ve fastPay Wildcast ikişer galibiyetle liderlik koltuğunu paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, şunları kaydetti:

"Yaz Mevsimi'ne henüz ilk haftadan hızlı bir başlangıç yaptık. Maçların çevrimiçi oynanacağı bu süreçte ilk hafta bize takımların iyi hazırlandığının ve bu mevsimde rekabetin daha da artacağının sinyallerini verdi. Riot Games Türkiye olarak uzun yıllardır ülkemizde espora yaptığımız yatırımlarla pek çok engeli aştık ve bugün profesyonel espor ligimiz milyonlara sesleniyor. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde de sağlam bir teknik altyapıyla ligi devam ettirebilmenin ve bu heyecanlı maratona başlangıç yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Güçlü ve kaliteli yayın altyapımızla ekranları başındaki izleyicilerin espor coşkusunu yaşayabilecekleri, esporun güzelliklerine, takım oyununa ve mücadele ruhuna şahitlik edeceğimiz keyifli bir sezon olacağına inanıyorum. Şimdiden tüm takımlarımıza bol şans ve başarı dilerim."

"Sponsor olarak esporseverler arasındaki farkındalığımız yüzde 85 seviyesinde"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise Vodafone'nun, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirterek, "Vodafone FreeZone markamızla 3 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarımızı sadece paket satışı olarak görmüyoruz; Türkiye'de oyun ve espor ile ilgilenen hemen herkese ulaşmayı ve faydalar sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Sunduğumuz Gamer Paketleri ile gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağlıyoruz. Sponsor olarak esporseverler arasındaki farkındalığımız yüzde 85 seviyesinde. Büyük bir heyecanla desteklediğimiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yeni bir sezona merhaba diyoruz. Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk ligi maçlarının tamamını NimoTV, Youtube, Vodafone TV ve Twitch kanallarına ek olarak http://watch.tr.lolesports.com/ adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

Kaynak: AA