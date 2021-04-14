FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsimi finalinin partnerliğini Coca Cola üstlendi

Riot Games, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) ile birlikte kış mevsimi finali kapsamında ana partneri olarak Coca-Cola ile anlaşmaya vardı.

Riot Games, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) ile birlikte kış mevsimi finali kapsamında ana partneri olarak Coca-Cola ile anlaşmaya vardı.

Sezon boyunca üst düzey rekabete ve milyonlarca izleyicinin takip ettiği yayınlara ev sahipliği yapan VFŞL lig aşaması sona ererken kış mevsimi finaline son bir adım kaldı. Riot Games, VFŞL ile birlikte kış mevsimi finalinin de ana partnerliğini Coca-Cola'nın üstlendiğini duyurdu. 2019'dan beri iş birliklerini devam ettiren iki dev şirket, 2018 yılı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) etkinliği özelinde de iş birliği anlaşması imzalamıştı.

"Yeni iş birlikleri ve içerikler ile tüketicileriyle farklı platformlarda buluşmaya gayret eden bir markayız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Coca-Cola Türkiye Pazarlama Direktörü Doruk Alptekin, Riot Games ile yapılan ana partnerlik anlaşması ile ilgili olarak, "Yeni iş birlikleri ve içerikler ile tüketicileriyle farklı platformlarda buluşmaya gayret eden bir markayız. Sporun yepyeni bir yüzünü bizlerle tanıştıran ve bunu dünyada başarıyla temsil eden Riot Games ile hayata geçirdiğimiz bu partnerlikten dolayı çok mutluyuz. Coca-Cola ve Riot Games güçleri bir araya geldiğinde, herkesi çok keyifli bir finalin bekleyeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

"Coca-Cola ile birlikte izleyicilerimize keyifli bir deneyim sunacağımıza inanıyorum"

Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel ise şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de esporun lider organizasyonlarına imza atan şirket olarak, hayata geçirdiğimiz iş birliklerinde en önemli önceliğimizi her zaman oyuncularımız ve tüm topluluğumuz için değer yaratmak. Bu sene de büyük bir heyecana sahne olacağına inandığımız kış mevsimi finali için kendi alanında tüketici deneyimini en üst düzeye taşımayı başarmış dev bir marka ile anlaştığımız için mutluyuz. Coca-Cola ile birlikte izleyicilerimize keyifli bir deneyim sunacağımıza inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz