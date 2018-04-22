League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Kış Mevsimi finali gerçekleştirilirken, BAUSuperMassive şampiyonluğa ulaştı.

Ayazağa'da bulunan Ata Stüdyoları'nda gerçekleştirilen final karşılaşmasında Royal Bandits ekibiyle karşılaşan BAUSuperMassive takımı, müsabakayı 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin Kış Mevsimi etabını birinci tamamlayan BAUSuperMassive takımı, yılın ilk uluslararası etkinliği olan 2018 Sezon Ortası Turnuvası için Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki EU LCS stüdyolarında 3-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın ön elemeleri ve grup aşamasının ardından tur atlayan takımlar, Fransa'da 18-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek final serisine katılma hakkı elde edecek.

Baytorun: "E-spora önümüzdeki 5 yılda 30 milyon liralık destek vereceğiz"

Organizasyonu takip eden Vodafone Türkiye Dijital Segmentler Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, e-spora olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

E-sporun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen bir pazar olduğuna dikkati çeken Nedim Baytorun, "E-spor alanında yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlar ile 14 milyon gence ulaştık. Bu yıl ise daha kapsamlı ve daha büyük bir adım atarak, ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends'ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Son bir yılda yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yaptığımız e-spora desteğimiz sürecek. E-spora önümüzdeki 5 yılda 30 milyon liralık destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.