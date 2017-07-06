Freezone İstanbullulara Caz Keyfi Yaşatacak

Vodafone Türkiye'nin desteğiyle 9 Temmmuz'da İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından "Parklarda Caz" etkinliği düzenlenecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl da Vodafone FreeZone'un desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında Fenerbahçe Khalkedon'da gerçekleştirilecek.



Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte, Gagarin Jazz Band, Deniz Özçelik Quintet, İstemeden OIdu!, İpek Göztepe Quintet ve Bidar Kalender sahne alacak. Parklarda Caz, genç caz gruplarının yanı sıra İspanyol ekip Mastretta'yı da ağırlayacak.



Etkinlikte, Türkiye'den başarılı genç cazcıların yanı sıra dünyaca ünlü caz sanatçıları da konuk olacak.



Parklarda Caz, konserlerin ardından açık hava sinemasında "Searching for Sugarman" gösterimiyle devam edecek. Etkinlik süresince TAK ile Tasarım Pazarı da ziyarete açık olacak.