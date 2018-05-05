Freepark Bireysel, Arıkovanı'nda Fonlamaya Açıldı

Park yeri alanlarının ihlal edilmesini önlemek üzere tasarlanan Freepark, Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda fonlamaya açıldı.

Turkcell'in açıklamasına göre, Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, araç kullanıcılarının en büyük problemlerinden birine çare olacak çözümü vitrinine çıkardı.

Freepark Bireysel, araç kullanıcılarına ait park alanına araç sahibi haricinde park edilmemesi için tasarlanmış bir akıllı park bariyeri olarak tasarlandı. Kullanıcılar istedikleri alana Frepark'ı yerleştirerek akıllı telefon vasıtası ile kolayca kullanıma sağlarken yine akıllı telefon uygulaması üzerinden park bariyerini izleyebiliyor. Ayrıca olası hırsızlık durumlarına karşı da uygulamaya bildirim geliyor.

Proje ilk olarak, girişimci Onur Kılıç tarafından, AVM'lerde engelli park alanlarının ihlal edilmesini önlemek üzere tasarlandı. Talep artınca, Freepark Bireysel fikri doğdu. Özel park yerini koruma altına alan Freepark Bireysel, park yeri girişine monte edilerek kullanılıyor.

Freepark, akıllı bariyerle üzerindeki sensörler aracılığı vasıtasıyla iletişime geçiyor. Batarya ile çalışan ve elektriğe ihtiyaç duymayan bariyer, karşılaşılabilecek hırsızlık durumlarında uygulamayla bağlantı kurarak telefona bildirim gönderiyor. Arıkovanı'nda fonlamaya açılan Freepark Bireysel, hayata geçmek için destek bekliyor.