"Freelancer çalışanlar hazır ofisleri tercih ediyor"

28.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:00

Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, dünya çapında işlere imza atan freelancerların, başlangıç maliyetlerini ortadan kaldıran, internet, telefon bağlantısı, sekretarya, asistan desteği, temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yüksek kalitede sunan hazır ofisleri tercih ettiğini söyledi.



Teknolojinin gelişmesi; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışma şekillerini ve saatlerini değiştirdiği belirtiliyor. Son yıllarda adı daha sık duyulan freelancer çalışma sistemi, Türkiye'de de gitgide yaygınlaşıyor.



Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, Dünyada ve Türkiye'de adından söz ettiren birçok önemli projenin zaman-mekan kısıtlaması olmadan, nitelikli üretime odaklanan freelancer çalışanların elinden çıktığını belirterek, "Bugün dünya devi olan birçok şirketin garajda kurulduğu, bizzat o şirketlerin kurucuları tarafından dile getiriliyor. Günümüzde ise bu garajların yerini hazır ofisler alıyor. Hazır ofislerin kurumsal kimliği güçlendiren bir etkisi var" dedi.



Hazır ofislerin, freelancer çalışanlar ve start-up projelerin yanı sıra büyük şirketlere de hitap ettiğini kaydeden Özgönül, "İşletmelerin maliyetlerini düşüren hazır ofisler girişimcilerin başlangıç maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. Hazır ofislerde; fotokopi-faks makinesi, internet-telefon bağlantısı, sekretarya, asistan desteği, temizlik ve güvenlik gibi bir ofiste olması gereken tüm hizmetler sunuluyor. Oluşturulan bu beş yıldızlı otel konforundaki verimli iş ortamı, kullanıcıların birbirlerine de ulaşmasını sağlıyor ve onlara yeni iş fırsatları doğuruyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA