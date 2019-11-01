Freelance çalışma düzeni- "Dışı seni içi beni yakar"

01.11.2019 16:46

DUVAR - Freelance çalışma düzeni bazen tercih, bazen mecburiyet. Peki, freelance çalışmak dışarıdan göründüğü kadar havalı mı? 8 yıldır serbest çevirmenlik yapan Tunca Çaylant'a göre bunun tek kelimelik bir özeti var: "Dışı seni içi beni yakar." (Haber-Kurgu: Aynur Tekin)