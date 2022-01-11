Freelance çalışanlar küresel işgücünün yüzde 35'ine sahip

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre, dünyada yaklaşık 1,1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde 35'ini temsil ediyor. 2030 yılında küresel işgücünün yüzde 80'inin freelance işlerden oluşması bekleniyor.Özelleştirilebilir sistemler serbest çalışanlara ofis disiplini kazandırarak verimlilik odaklı bir yol haritası sunuyor.

Pandemi ile giderek yaygınlaşan freelance çalışma modeli, yarattığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra verimlilik artışıyla da iş hayatının kurallarını yeniden şekillendiriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre, dünyada yaklaşık 1,1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde 35'ini temsil ediyor. 2030 yılında küresel işgücünün yüzde 80'inin freelance işlerden oluşması bekleniyor. Türkiye'de pandeminin etkisiyle freelance çalışma modelinin giderek yaygınlaştığını belirten FlexyTime Kurucu Ortağı Arda Diker, "Bugün dijital pazarlamadan grafik tasarıma, yazılımdan içerik geliştirmeye, iletişimden hukuka kadar çok sayıda iş alanında freelance çalışanların ağırlığı artıyor. Freelance çalışma modelini benimseyenler işlerine verimlilik ve esneklik kazandırırken zamanı iyi yönetemedikleri için ek kazançlarından olabiliyor. Otomatik Zaman Takibi, Zaman-Maliyet Hesaplama, Güçlü Raporlama, Üretkenlik Hedefleme gibi modüllerle freelance çalışanların iş akışlarını hızlandırıyoruz. Böylece çalışanların günlük iş akışlarında yaşayabilecekleri adaptasyon sorununun yaratabileceği kazanç kayıplarının önüne geçiyoruz. Ofis disiplinini evlerine getirerek zamanı etkin bir şekilde yönetmeleri için araç işlevi görüyoruz" dedi.

VERİMLİLİK ODAKLI BAKIŞ AÇISI KALICI HALE DÖNÜŞÜYOR

Pandeminin getirdiği yeni çalışma düzeninde, iş hayatında verimliliğin önemli bir odak haline geldiğine dikkat çeken Diker, "Şirketlere ve çalışanlara etkin bir verimlilik ölçümü sunduğumuz FlexyTime ile çalışanların en kıymetli hazinesi olan zamanı en iyi şekilde kullanmalarına olanak tanıyoruz. İşbaşı ve mesai bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması gibi değerlendirmeler kurumsal şirketler kadar freelance çalışanların verimliliklerini hesaplamaları için yol gösterici oluyor. Özelleştirilebilir sistemimizle freelance çalışanların alışkanlıklarına göre doğru yol haritası belirliyoruz. Çalışanlar bir günlük çalışmanın sonunda elde ettikleri sonuçları hazırladığımız rapor ile analiz edebiliyor. Böylece sadece işlerine odaklanarak, zamanlarını kazançlarını artırmak için değerlendirebiliyorlar" diye konuştu.

ÇALIŞANLARI DİJİTAL ÇAĞIN DİNAMİKLERİNE ENTEGRE EDİYOR

İşbaşı ve mesai bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması gibi değerlendirmeleri otomatik hale getirerek serbest çalışanların iş hayatındaki kimliklerine değer kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Diker, "Çalışanlar tek tuşla bir günün muhasebesini yaparak verimliliklerini analiz edebiliyor. Hangi iş üzerinde ne kadar zaman harcadıklarını, bunun gün sonu kazanç tablosuna nasıl yansıdığını görerek işlerini nitelik ve nicelik odaklı programlayabiliyor. FlexyTime olarak freelancerları dijital çağın iç dinamiklerine entegre ederek faaliyetlerini sürdürebilir kılıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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