FreeFire Topluluk Moderatörlerini arıyor!
18.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:46
Android ve iOS üzerinden oynanabilen
haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=freefire">Battle Royale oyunu
haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=freefire">Battle Royale oyunuFreeFire Topluluk Moderatörlerini aradığını Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Yılın en iyi mobil espor oyunu ödülünü alan Garena Free Fire ekibini büyütmekte bir hayli kararlı gibi görünüyor. Battle Royale heyecanını yaşarken aynı zamanda oyunculara yardım etmek ister misin? O zaman yapman gerekenler çok basit!
https://www.instagram.com/p/CLbgm6tBtDU/?igshid=rgntgg6mfwgc
Kaynak: Playerbros