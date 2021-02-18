FreeFire Topluluk Moderatörlerini arıyor!
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FreeFire Topluluk Moderatörlerini arıyor!

18.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:46
FreeFire Topluluk Moderatörlerini arıyor!

Android ve iOS üzerinden oynanabilen

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=freefire">Battle Royale oyunu FreeFire Topluluk Moderatörlerini aradığını Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Yılın en iyi mobil espor oyunu ödülünü alan Garena Free Fire ekibini büyütmekte bir hayli kararlı gibi görünüyor. Battle Royale heyecanını yaşarken aynı zamanda oyunculara yardım etmek ister misin? O zaman yapman gerekenler çok basit!

https://www.instagram.com/p/CLbgm6tBtDU/?igshid=rgntgg6mfwgc

Kaynak: Playerbros

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