Free Fire Devlerin Kuşatması etkinliği başlıyor! Etkinlik tarihi belli oldu!

Mobil platformlar üzerinden oynanan ve oyuncuların en sevdiği Battle Royale yapımlarından birisi olan Free Fire 27 Mart'ta Devlerin Kuşatması etkinliği ile destansı mücadeleler yaşatacak.

111 Dots Studio tarafından geliştirilen Free Fire, 27 Mart'ta düzenleyeceği Devlerin Kuşatması etkinliğiyle oyun severleri destansı mücadeleye davet ediyor. Çağrıya kulak veren oyuncular, etkinlik kapsamında özel bir arayüz, Ön Cephe Takımı, AFK görevleri ve daha fazlası ile buluşacak.

2019 yılında dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olarak bir rekora imza atan Free Fire'a, Android ve iOS işletim sistemlerinden ulaşılabilir. Ayrıca, 2019 yılında bir de Google Play Store tarafından "En İyi Popüler Oylama Oyunu" ödülünü de almayı başarmıştı.

Free Fire'a giriş yaptıktan hemen sonra savaş hazırlıkları başlıyor

"Devlerin Kuşatması" etkinliğinin bir parçası olarak kahramanlar, Free Fire'a girdikten hemen sonra yeni ve özel bir arayüzle karşılaşıyor. Oyuncular Ön Cephe Takımı ve AFK görevlerine erişerek hızlıca oyunu yeni lobiden yönetebiliyor. Heyecan verici ödüller de değişim mağazasında kahramanları bekliyor. Muhteşem ödüller yalnızca 27 Mart'ta sadece oyuna giriş yaparak alınabiliyor.

Harika ödülleri kazanmak Ön Cephe Takımı'nda görev alarak mümkün

Ön Cephe Takımı'nda görevlere katılarak işgalci devleri başarıyla püskürten savaşçılarısörf tahtası gibi harika ödüller bekliyor. Kahramanlar, her biri artan güce sahip dört bölüm sonunda patronu yenmek zorunda kalacak. Bölüm sonu patronları ilk bakışta çok güçlü gibi görünse de kahramanlarınüstünlük sağlayacak silahların ve güçlendirmelerin kilidini açmak için günlük ve haftalık görevleri bulunuyor.

Klavyeden uzakta bekleyen ödüller

Takımlar halinde AFK görevlerine katılarak oynanan Devlerin Kuşatması'nda SKS-Alevli Kafatası gibi heyecan verici ödülleri takas etmek için kıyasıya rekabet ediliyor. Kahramanlar, en fazla bir takım oluşturarak en fazla iki diğer takıma katılabiliyor ve her takım en fazla dört kahramandan meydana geliyor. Takım ne kadar büyükse, ödül kazanma şansı da o kadar artıyor.

Ödüller oynarken birikiyor

Devlerin Kuşatması'nda kahramanlar sadece Free Fire oynayarak özel Yeşil ve Mavi jetonlara erişebiliyor. Bu simgeler hem Takım Çarpışması hem de Battle Royale modlarında oynanarak ve eşleşmeler tamamlanarak toplanabiliyor. Bu sayede, Ölüm Ustası kıyafet paketi gibi sürpriz ödüllerin kilidi kolaylıkla açılabiliyor. Düşmanların, senin geldiğini göremeyecek bile.