Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kulübümüz, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."





Kaynak: DHA

- İstanbul