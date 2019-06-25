Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. 
Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kulübümüz, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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